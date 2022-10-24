В Кремле сравнили переговоры Путина с Эрдоганом, Шольцем и Макроном

Песков: Путин стал реже общаться с лидерами Франции и Германии

24 октября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин часто разговаривает с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, потому что в Москве высоко оценивают экономические связи с Турцией и посреднические усилия Анкары в разрешении кризиса на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты, и это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля отметил, что Путин неоднократно давал высокую оценку посредническим усилиям своего турецкого коллеги, а вот усилия президента Франции и канцлера Германии по мирному разрешению конфликта на Украине в Москве оценивают ниже. «Последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому с ними контактов стало меньше», — сказал он. О том, что за последний месяц Эрдоган пять раз провел переговоры с Путиным, журналистам рассказал сам президент Турции. Он добавил, что также поддерживает дипломатическую связь с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Президент РФ Владимир Путин часто разговаривает с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, потому что в Москве высоко оценивают экономические связи с Турцией и посреднические усилия Анкары в разрешении кризиса на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты, и это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля отметил, что Путин неоднократно давал высокую оценку посредническим усилиям своего турецкого коллеги, а вот усилия президента Франции и канцлера Германии по мирному разрешению конфликта на Украине в Москве оценивают ниже. «Последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому с ними контактов стало меньше», — сказал он. О том, что за последний месяц Эрдоган пять раз провел переговоры с Путиным, журналистам рассказал сам президент Турции. Он добавил, что также поддерживает дипломатическую связь с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.