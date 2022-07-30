ФК Турции не стал извиняться перед Киевом из-за кричалок о Путине

30 июля 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Из-за футбольного мачта между Украиной и Турцией начался скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч отказался извиняться перед Украиной за то, что фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина во время матча с киевским «Динамо». Об этом сообщает турецкая газета Milliyet. «Мы не будем извиняться перед Украиной. Официальный представитель по иностранным делам и посол должны извиниться перед нами», — заявил Али Коч. Также он призвал УЕФА не использовать двойные стандарты и не связывать спорт и политику. В клубе заявили, что произошедшее не отражает позицию клуба. Болельщики «Фенербахче» скандировали имя Путина во время матча с украинским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов, сообщает Spot24.ru . Из-за этого украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА, которая в свою очередь начала дисциплинарное расследование в отношении турецкой команды.

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч отказался извиняться перед Украиной за то, что фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина во время матча с киевским «Динамо». Об этом сообщает турецкая газета Milliyet. «Мы не будем извиняться перед Украиной. Официальный представитель по иностранным делам и посол должны извиниться перед нами», — заявил Али Коч. Также он призвал УЕФА не использовать двойные стандарты и не связывать спорт и политику. В клубе заявили, что произошедшее не отражает позицию клуба. Болельщики «Фенербахче» скандировали имя Путина во время матча с украинским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов, сообщает Spot24.ru. Из-за этого украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА, которая в свою очередь начала дисциплинарное расследование в отношении турецкой команды.