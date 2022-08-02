Медведев сочинил «сказку» о визите Пелоси на Тайвань

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сочинил сказку про визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Свое повествование он опубликовал в telegram-канале.
«Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли», — написал Медведев.
Политик изложил свой сценарий развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. И смыло бурной водою жадную старуху — не хозяин она рыбке золотой, не указ она окияну-морю», — указал Медведев.
Как следует из сказки, Пелоси не сумела выполнить желание властей США сблизиться с Тайванем. «Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто», — резюмировал политик.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сочинил сказку про визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Свое повествование он опубликовал в telegram-канале. «Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли», — написал Медведев. Политик изложил свой сценарий развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. И смыло бурной водою жадную старуху — не хозяин она рыбке золотой, не указ она окияну-морю», — указал Медведев. Как следует из сказки, Пелоси не сумела выполнить желание властей США сблизиться с Тайванем. «Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто», — резюмировал политик. Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань 2 августа. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань является официальным жестом американского правительства и демонстрирует поддержку Тайваня со стороны США. Это следует из обращения спикера, опубликованного американской газетой The Washington Post.В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Агентство Bloomberg, ранее описало шесть возможных сценариев развития событий после прибытия Пелоси на Тайвань.