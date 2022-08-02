Медведев сочинил «сказку» о визите Пелоси на Тайвань

02 августа 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев изложил свой сценарий развития событий после высадки Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сочинил сказку про визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Свое повествование он опубликовал в telegram-канале. «Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли», — написал Медведев. Политик изложил свой сценарий развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. И смыло бурной водою жадную старуху — не хозяин она рыбке золотой, не указ она окияну-морю», — указал Медведев. Как следует из сказки, Пелоси не сумела выполнить желание властей США сблизиться с Тайванем. «Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто», — резюмировал политик. Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань 2 августа. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань является официальным жестом американского правительства и демонстрирует поддержку Тайваня со стороны США. Это следует из обращения спикера, опубликованного американской газетой The Washington Post.В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Агентство Bloomberg, ранее описало шесть возможных сценариев развития событий после прибытия Пелоси на Тайвань. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сочинил сказку про визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Свое повествование он опубликовал в telegram-канале. «Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли», — написал Медведев. Политик изложил свой сценарий развития событий после высадки Пелоси в аэропорту Тайбэя. «И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку. Стоит, трясется. Ухмыльнулась золотая рыбка, мельком глянула в очи старухе. Да так ничего и не сказала, только хвостиком по воде взмахнула. И смыло бурной водою жадную старуху — не хозяин она рыбке золотой, не указ она окияну-морю», — указал Медведев. Как следует из сказки, Пелоси не сумела выполнить желание властей США сблизиться с Тайванем. «Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь — а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто», — резюмировал политик. Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя на острове Тайвань 2 августа. Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань является официальным жестом американского правительства и демонстрирует поддержку Тайваня со стороны США. Это следует из обращения спикера, опубликованного американской газетой The Washington Post.В США заявили, что в случае нарастания напряженности между государствами, ответственность будет лежать на КНР. Агентство Bloomberg, ранее описало шесть возможных сценариев развития событий после прибытия Пелоси на Тайвань.