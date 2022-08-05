Пропавшая в Челябинске артистка театра найдена живой

Артистка челябинского театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина, которая пропала 23 июля, найдена живой. Об этом сообщает поисковая служба «Легион-Спас».
«Мария Хабина найдена. Жива», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры не уточняют, где была обнаружена девушка. На ее странице «ВКонтакте» по-прежнему опубликовано лишь сообщение о пропаже от имени матери.
Ранее стало известно, что Мария Хабина пропала 23 июля после возвращения из командировки, где она была со своим другом. Она вернулась домой, из-за чего-то вспылила, выбросила телефон и убежала. В машине своего друга девушка оставила записку, в которой призналась ему в любви. После того как мать подала заявление о пропаже дочери в полицию, девушка вышла на связь, написала ей сообщение и снова пропала.
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