Пропавшая в Челябинске артистка театра найдена живой

06 августа 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Девушка пропала еще 23 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артистка челябинского театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина, которая пропала 23 июля, найдена живой. Об этом сообщает поисковая служба «Легион-Спас». «Мария Хабина найдена. Жива», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры не уточняют, где была обнаружена девушка. На ее странице «ВКонтакте» по-прежнему опубликовано лишь сообщение о пропаже от имени матери. Ранее стало известно, что Мария Хабина пропала 23 июля после возвращения из командировки, где она была со своим другом. Она вернулась домой, из-за чего-то вспылила, выбросила телефон и убежала. В машине своего друга девушка оставила записку, в которой призналась ему в любви. После того как мать подала заявление о пропаже дочери в полицию, девушка вышла на связь, написала ей сообщение и снова пропала.

Артистка челябинского театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина, которая пропала 23 июля, найдена живой. Об этом сообщает поисковая служба «Легион-Спас». «Мария Хабина найдена. Жива», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры не уточняют, где была обнаружена девушка. На ее странице «ВКонтакте» по-прежнему опубликовано лишь сообщение о пропаже от имени матери. Ранее стало известно, что Мария Хабина пропала 23 июля после возвращения из командировки, где она была со своим другом. Она вернулась домой, из-за чего-то вспылила, выбросила телефон и убежала. В машине своего друга девушка оставила записку, в которой призналась ему в любви. После того как мать подала заявление о пропаже дочери в полицию, девушка вышла на связь, написала ей сообщение и снова пропала.