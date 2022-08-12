Литва будет судиться с Россией

12 августа 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Литва будет третьей стороной в иске против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Литва будет судиться с Россией из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает литовское агентство новостей ÉLTA. Ранее иск против РФ в Европейский суд по правам человека подало министерство юстиции Украины. «ЕСПЧ получил запрос Литовской Республики о разрешении вступить в дело Украины против РФ в качестве третьей стороны. В петиции Украины утверждается, что Россия осуществляет целенаправленные нападения на мирных жителей и их имущество на всей территории Украины в нарушение международного права», — сообщает издание. Украина подала иск против России в июне, передает RT. Согласно документу, Украина требует полного вывода российских войск и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. С конца февраля Россия проводит вынужденную специальную операцию на территории Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ. Из-за этого в Донецкой и Луганской народной республиках было введено военное положение. Украина также готовила теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. Россия, вопреки заявлениям Литвы и Украины, не причиняла и не причиняет вред гражданам. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Кроме того, Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Теперь в РФ больше не будут исполняться решения Европейского суда. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. При этом у граждан РФ сохраняется возможность обращения в ЕСПЧ при нарушении их прав в третьих странах, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Литва будет судиться с Россией из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает литовское агентство новостей ÉLTA. Ранее иск против РФ в Европейский суд по правам человека подало министерство юстиции Украины. «ЕСПЧ получил запрос Литовской Республики о разрешении вступить в дело Украины против РФ в качестве третьей стороны. В петиции Украины утверждается, что Россия осуществляет целенаправленные нападения на мирных жителей и их имущество на всей территории Украины в нарушение международного права», — сообщает издание. Украина подала иск против России в июне, передает RT. Согласно документу, Украина требует полного вывода российских войск и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. С конца февраля Россия проводит вынужденную специальную операцию на территории Украины. Причиной стали участившиеся обстрелы мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ. Из-за этого в Донецкой и Луганской народной республиках было введено военное положение. Украина также готовила теракты в Мариуполе и Авдеевке, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. Россия, вопреки заявлениям Литвы и Украины, не причиняла и не причиняет вред гражданам. ВС РФ поражают объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Кроме того, Россия 15 марта подала заявку о выходе из Совета Европы. Теперь в РФ больше не будут исполняться решения Европейского суда. Суд уже приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. При этом у граждан РФ сохраняется возможность обращения в ЕСПЧ при нарушении их прав в третьих странах, передает РАПСИ.