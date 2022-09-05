Россия и Таиланд возобновят прямые авиарейсы

Россия и Таиланд работают над вопросом возобновления прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — говорится на официальном сайте ведомства.
Такие шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов, добавили в министерстве, пишет MK.RU. Летом 2022 года стало известно, что представители Туристического управления Таиланда к зиме хотят восстановить авиасообщение с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
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Россия и Таиланд работают над вопросом возобновления прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. «Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — говорится на официальном сайте ведомства. Такие шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов, добавили в министерстве, пишет MK.RU. Летом 2022 года стало известно, что представители Туристического управления Таиланда к зиме хотят восстановить авиасообщение с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».