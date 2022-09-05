Россия и Таиланд возобновят прямые авиарейсы

МИД РФ: Россия и Таиланд возобновят прямые авиарейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Из России в Таиланд можно будет улететь прямыми рейсами Фото:

Россия и Таиланд работают над вопросом возобновления прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — говорится на официальном сайте ведомства.

Такие шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов, добавили в министерстве, пишет MK.RU. Летом 2022 года стало известно, что представители Туристического управления Таиланда к зиме хотят восстановить авиасообщение с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

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Россия и Таиланд работают над вопросом возобновления прямого авиасообщения. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. «Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“ в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — говорится на официальном сайте ведомства. Такие шаги поспособствуют возобновлению туристических обменов, добавили в министерстве, пишет MK.RU. Летом 2022 года стало известно, что представители Туристического управления Таиланда к зиме хотят восстановить авиасообщение с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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