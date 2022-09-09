ВСУ попали в засаду, ВС РФ взяли в плен украинский спецназ: главное к вечеру 9 сентября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинские солдаты попали в плен под Бакалеей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные чувствуют себя в засаде под Купянском (харьковское направление), назвав случившееся «страшным замесом». В свою очередь, российские военнослужащие уничтожили под Балаклеей группу спецназа ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 сентября.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей от участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.

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Украинские военные чувствуют себя в засаде под Купянском (харьковское направление), назвав случившееся «страшным замесом». В свою очередь, российские военнослужащие уничтожили под Балаклеей группу спецназа ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей от участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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