Украинские военные чувствуют себя в засаде под Купянском (харьковское направление), назвав случившееся «страшным замесом». В свою очередь, российские военнослужащие уничтожили под Балаклеей группу спецназа ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 сентября.
Румынский корабль в 25 морских милях от берега подорвался на дрейфующей мине в Черном море. Ранее ВСУ минировали порты, но мины смыло в открытое море, из-за чего долгое время действовал запрет прохода кораблей на этой территории;
Солдаты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» заявили о «страшном замесе» и больших потерях со стороны Украины под Купянском, сообщает телеканал 360;
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей от участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.
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Украинские военные чувствуют себя в засаде под Купянском (харьковское направление), назвав случившееся «страшным замесом». В свою очередь, российские военнослужащие уничтожили под Балаклеей группу спецназа ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей от участившихся зимой этого года обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались 8 лет.