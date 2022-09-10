Финансовый аналитик предрек скорое ослабление рубля

Финансовый аналитик Зварич: к концу года доллар будет стоить 70-75 рублей

11 сентября 2022 в 07:29 Размер текста - 17 +

По словам аналитика, к концу года доллар будет стоить 70-75 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров — некоторые из факторов, которые поспособствуют скорому ослаблению российской валюты Об этом заявил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. «Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — сообщил Зварич в интервью агентству «Прайм». Ранее старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков заявил, что юани — самая безопасная валюта для сбережений россиян. А экономист Наталия Орлова спрогнозировала курс доллара в сентябре. «Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сообщила экономист.

Рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров — некоторые из факторов, которые поспособствуют скорому ослаблению российской валюты Об этом заявил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. «Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей», — сообщил Зварич в интервью агентству «Прайм». Ранее старший аналитик управляющей компании «Альфа-Капитал» Максим Бирюков заявил, что юани — самая безопасная валюта для сбережений россиян. А экономист Наталия Орлова спрогнозировала курс доллара в сентябре. «Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — сообщила экономист.