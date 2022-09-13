Помощник президента РФ раскрыл темы беседы Путина и Си Цзиньпина

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина будут, в числе прочего, обсуждаться темы спецоперации на Украине и вопросы о деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно. Четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать СВО. Этот вопрос будет обстоятельно обсуждаться в ходе встречи лидеров. Как и вопросы, касающиеся деятельности ШОС, в частности, повышения роли организации в международной политике», — заявил Ушаков. Помощник президента добавил, что важное значение имеет также разговор о торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая. Оно демонстрирует позитивную динамику и набирает обороты.
Ранее было объявлено о скорой встрече между лидерами России и Китая. По словам помощника президента РФ Ушакова, встреча имеет большое значение.
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