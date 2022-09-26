URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Слушайте подкаст URA.RU и будьте в курсе самых важных новостей России и мира Фото:

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях.

Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети «Вконтакте». Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube. Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.

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Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях. Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети «Вконтакте». Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube. Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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