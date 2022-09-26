URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст

26 сентября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Слушайте подкаст URA.RU и будьте в курсе самых важных новостей России и мира Фото: Анна Майорова © URA.RU Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях. Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети « Вконтакте» . Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube . Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях. Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети «Вконтакте». Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube. Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.