Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях.
Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети «Вконтакте». Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube. Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.
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Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный новостной подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты будут сообщать слушателям о самых важных новостях. Подкаст «Давай по-быстрому» есть в социальной сети «Вконтакте». Его можно найти также в Яндекс.Музыке и на видеохостинге Youtube. Слушайте «Давай по-быстрому» и будьте в курсе самых важных новостей России и мира.