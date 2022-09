NYT: Украина признала бесполезность HIMARS против российской армии

27 сентября 2022

Как сообщает издание, Россия адаптировалась к ударам HIMARS Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наличие у армии Украины ракетных систем HIMARS не смогло серьезно нарушить цепочки поставок ВС РФ. Об этом сообщает The New York Times. «Украинское командование в Бахмуте (Донецкая область — прим. URA.RU) недавно заявило, что даже наличие поставленных США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло серьезно повлиять на российскую цепочку поставок», — пишет издание. Как отмечает The New York Times, этот отчет украинского командования значительно отличается от тех, что были в начале поставок Украине ракетных систем. «Это позволяет предположить, что Россия адаптировалась к ударам, лучше рассредоточив свои запасы боеприпасов», — добавило издание. Ранее ВСУ ударили из ракетных систем HIMARS по гостинице в Херсоне. В экстренных службах корреспонденту URA.RU сообщили, что в результате обстрела есть два погибших. Российские военные в свою очередь уничтожили завод «Искра» в Запорожье, где ремонтировали HIMARS.

