Мобилизованные в Свердловской области бойцы отправляются на боевое слаживание и передают приветы родным. Мужчины записывают видео и выкладывают их в соцсети.
«Качканар, Нижняя Тура, Лесной уже на борту самолета. Ребята, помашите родным, покажите себя! Челябинск с нами!», — делится видеозаписью от мобилизованных паблик «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Аналогичные видео, где солдаты передают приветы родным, опубликованы в сообществах других свердловских городов. Мобилизованные из Сухого Лога также показали, как поют «Катюшу» в автобусе.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Отправка новых групп мобилизованных начнется с 10 октября.
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Мобилизованные в Свердловской области бойцы отправляются на боевое слаживание и передают приветы родным. Мужчины записывают видео и выкладывают их в соцсети. «Качканар, Нижняя Тура, Лесной уже на борту самолета. Ребята, помашите родным, покажите себя! Челябинск с нами!», — делится видеозаписью от мобилизованных паблик «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Аналогичные видео, где солдаты передают приветы родным, опубликованы в сообществах других свердловских городов. Мобилизованные из Сухого Лога также показали, как поют «Катюшу» в автобусе. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Отправка новых групп мобилизованных начнется с 10 октября.