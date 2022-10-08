В США призвали Байдена скорее изменить свою стратегию на Украине

08 октября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Байдена призвали изменить свою политику по отношению к Украине Official White House Photo/Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в данный момент невыгодно продолжать поддерживать Украину. Властям необходимо пересмотреть свою политику. Такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер. «Байдену необходимо осознать реальность и немедленно изменить стратегический курс», — призвал автор материала. Он отметил, что фактические национальные интересы США не совпадают с эскалацией конфликта на Украине. США должны остановить украинских властей в их стремлении вступить в НАТО. В материале указывается, что простым американцам совсем не важна судьба Украины. И жертвовать качеством жизни ради спорных целей неоправданно. США необходимо призвать Украину сесть за стол переговоров, но пока правящий класс Соединенных Штатов не проявляет никакого интереса к деэскалации. Ранее высказывалось мнение, что США должны перестать позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос», передает RT. В МИД РФ также заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада, сообщает «Национальная служба новостей».

США в данный момент невыгодно продолжать поддерживать Украину. Властям необходимо пересмотреть свою политику. Такое мнение в статье для издания The Epoch Times высказал аналитик Джош Хаммер. «Байдену необходимо осознать реальность и немедленно изменить стратегический курс», — призвал автор материала. Он отметил, что фактические национальные интересы США не совпадают с эскалацией конфликта на Украине. США должны остановить украинских властей в их стремлении вступить в НАТО. В материале указывается, что простым американцам совсем не важна судьба Украины. И жертвовать качеством жизни ради спорных целей неоправданно. США необходимо призвать Украину сесть за стол переговоров, но пока правящий класс Соединенных Штатов не проявляет никакого интереса к деэскалации. Ранее высказывалось мнение, что США должны перестать позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос», передает RT. В МИД РФ также заявили о повышении активности ядерных сил стран Запада, сообщает «Национальная служба новостей».