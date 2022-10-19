Политолог Марков объяснил решение Зеленского уволить посла, призывавшего убивать русских

Политолог Марков: Зеленский не мог допустить, чтобы Казахстан поддержал РФ, поэтому уволил посла

19 октября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Зеленский уволил посла в Казахстане, чтобы не допустить его высылки из страны, сказал Сергей Марков Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не мог допустить, чтобы Казахстан выслал их посла Петра Врублевского самостоятельно и таким образом поддержал Россию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Зеленский уволил посла в Казахстане под угрозой того, что тот будет объявлен персоной нон грата. Насколько я понимаю, власти Казахстана просили его давно убрать, но президент Украины упирался, шли переговоры. И они сказали, что если Зеленский его сам не уберет, то Казахстан будет вынужден его выгнать. Чтобы этого не случилось, Зеленский сам его убрал. Россия его требовала уволить, население Казахстана тоже. Он открыто призывал к массовым убийствам русских», — сказал Сергей Марков. Политолог объяснил, почему Киев не мог допустить высылки посла. «Это элемент позора. Они колебались, как лучше это сделать. Получается, что Казахстан сделал бы такое яркое действие в пользу России. Им этого не хотелось. Если бы Астана признала Врублевского персоной нон грата, считалось бы, что она сделала что-то хорошее в пользу России. Это большая уступка. То, что сделала Украина, — это маленькая уступка. Это еще одно свидетельство того, что какие-то действия киевский режим может делать только под угрозой. Пистолет зарядить, приставить к виску — только так они могут сделать что-то хорошее», — отметил собеседник агентства. По словам Маркова, вероятнее всего, Врублевский будет работать в МИД Украины после увольнения и его не ждет наказание за призыв убивать русских. «Как правило, когда человек поработал послом, он работает в центральном аппарате в МИД. Редко с одного места направляют в другое. В 90% случаев он какое-то время должен быть внутрь. Посол не должен отрываться от своей страны, поэтому ему нужно „повариться“ внутри аппарата каким-нибудь руководителем департамента. Ничего ему не будет. Он обычный фашист, уверенный в безнаказанности за призывы. Они все такие там, по крайней мере, в МИДе», — добавил эксперт. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». Президент страны Владимир Зеленский снял его с должности.

Президент Украины Владимир Зеленский не мог допустить, чтобы Казахстан выслал их посла Петра Врублевского самостоятельно и таким образом поддержал Россию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Института политических исследований Сергей Марков. «Зеленский уволил посла в Казахстане под угрозой того, что тот будет объявлен персоной нон грата. Насколько я понимаю, власти Казахстана просили его давно убрать, но президент Украины упирался, шли переговоры. И они сказали, что если Зеленский его сам не уберет, то Казахстан будет вынужден его выгнать. Чтобы этого не случилось, Зеленский сам его убрал. Россия его требовала уволить, население Казахстана тоже. Он открыто призывал к массовым убийствам русских», — сказал Сергей Марков. Политолог объяснил, почему Киев не мог допустить высылки посла. «Это элемент позора. Они колебались, как лучше это сделать. Получается, что Казахстан сделал бы такое яркое действие в пользу России. Им этого не хотелось. Если бы Астана признала Врублевского персоной нон грата, считалось бы, что она сделала что-то хорошее в пользу России. Это большая уступка. То, что сделала Украина, — это маленькая уступка. Это еще одно свидетельство того, что какие-то действия киевский режим может делать только под угрозой. Пистолет зарядить, приставить к виску — только так они могут сделать что-то хорошее», — отметил собеседник агентства. По словам Маркова, вероятнее всего, Врублевский будет работать в МИД Украины после увольнения и его не ждет наказание за призыв убивать русских. «Как правило, когда человек поработал послом, он работает в центральном аппарате в МИД. Редко с одного места направляют в другое. В 90% случаев он какое-то время должен быть внутрь. Посол не должен отрываться от своей страны, поэтому ему нужно „повариться“ внутри аппарата каким-нибудь руководителем департамента. Ничего ему не будет. Он обычный фашист, уверенный в безнаказанности за призывы. Они все такие там, по крайней мере, в МИДе», — добавил эксперт. Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский призвал украинцев «убивать как можно больше россиян». Президент страны Владимир Зеленский снял его с должности.