Кадыров назвал ЛГБТ-сообщество «омерзительной заразой» и призвал увеличить штрафы за пропаганду

Кадыров: штрафы за пропаганду ЛГБТ нужно увеличить

21 октября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Кадыров поддержал законопроект Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Штрафы за ЛГБТ-пропаганду можно увеличить. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я полностью поддерживаю каждую строчку этого пакета. Наконец-то мы не оставим мерзкой пропаганде ЛГБТ-сообщества никакого шанса испортить наше общество. А размер штрафов можно смело поднять еще выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намека на подобную омерзительную заразу», — написал он в telegram-канале. Кадыров добавил, что рад жить в государстве, где есть мама и папа, мальчик и девочка. По его словам, законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей нужно было внести в Госдуму еще раньше. «Но лучше поздно, чем никогда», — констатировал он. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о пресечении пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. В тексте документа говорится, что отныне в РФ запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, под запрет попадет образ жизни «без детей», который также несет в себе не меньшую опасность для российского общества.

Штрафы за ЛГБТ-пропаганду можно увеличить. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я полностью поддерживаю каждую строчку этого пакета. Наконец-то мы не оставим мерзкой пропаганде ЛГБТ-сообщества никакого шанса испортить наше общество. А размер штрафов можно смело поднять еще выше. Мы в ответе за наших детей, поэтому они должны расти в среде, где нет ни одного намека на подобную омерзительную заразу», — написал он в telegram-канале. Кадыров добавил, что рад жить в государстве, где есть мама и папа, мальчик и девочка. По его словам, законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей нужно было внести в Госдуму еще раньше. «Но лучше поздно, чем никогда», — констатировал он. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о пресечении пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. В тексте документа говорится, что отныне в РФ запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, под запрет попадет образ жизни «без детей», который также несет в себе не меньшую опасность для российского общества.