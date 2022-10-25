IT-эксперт назвал причины сбоя WhatsApp

Разработчик сайта Кремля: сбои в работе WhatsApp связаны с технической ошибкой

25 октября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Эксперт исключил возможность того, что сбои в работе WhatsApp связаны с «политической историей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбои в работе мессенджера WhatsApp были связаны с технической ошибкой. Таким мнением поделился главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. «Скорее всего, это все же техническая ошибка, потому что косвенные признаки именно об этом говорят», — сказал Геллер в интервью Пятому каналу. Он также исключил версии о «политической истории» и попытках компании создать утечку личных данных пользователей. По мнению Геллера, если бы неполадки в работе мессенджера были связаны с этим, они были бы направлены на жителей определенной страны или определенный сектор людей. «Но мы видим, что сбой глобальный, мировой, пострадала не только РФ», — объяснил эксперт. 25 октября в работе мессенджера WhatsApp наблюдались сбои. Пользователи не могли зайти в приложение. По этой причине часть пользователей мессенджера начала переходить в Telegram. Однако чуть позже WhatsApp возобновил свою работу.

Сбои в работе мессенджера WhatsApp были связаны с технической ошибкой. Таким мнением поделился главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. «Скорее всего, это все же техническая ошибка, потому что косвенные признаки именно об этом говорят», — сказал Геллер в интервью Пятому каналу. Он также исключил версии о «политической истории» и попытках компании создать утечку личных данных пользователей. По мнению Геллера, если бы неполадки в работе мессенджера были связаны с этим, они были бы направлены на жителей определенной страны или определенный сектор людей. «Но мы видим, что сбой глобальный, мировой, пострадала не только РФ», — объяснил эксперт. 25 октября в работе мессенджера WhatsApp наблюдались сбои. Пользователи не могли зайти в приложение. По этой причине часть пользователей мессенджера начала переходить в Telegram. Однако чуть позже WhatsApp возобновил свою работу.