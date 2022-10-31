Молдавия высылает дипломата РФ из-за падения обломков ракеты

Молдавия высылает представителя посольства РФ из страны. Причиной тому стали упавшие на молдавской территории обломки российской ракеты. Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдавии.
«В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе. Он обязан покинуть территорию Республики Молдова», — сообщили в министерстве.
В МИД добавили, что решение было доведено до российской стороны во второй половине дня 31 октября. Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в штаб-квартиру министерства.
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Молдавия высылает представителя посольства РФ из страны. Причиной тому стали упавшие на молдавской территории обломки российской ракеты. Об этом сообщило министерство иностранных дел Молдавии. «В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе. Он обязан покинуть территорию Республики Молдова», — сообщили в министерстве. В МИД добавили, что решение было доведено до российской стороны во второй половине дня 31 октября. Посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в штаб-квартиру министерства. Ранее стало известно об упавших в Молдавии обломках российской ракеты. Снаряд был сбит украинскими системами ПВО.