В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
В пресс-службе МВД Молдавии заявили, что пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В министерстве внутренних дел Молдавии заявили об упавших в понедельник на территории страны обломках российской ракеты. Она была сбита украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики), расположенного на границе с Украиной», — передает заявления пресс-службы МВД Молдавии РИА Новости. Также там уточнили, что пострадавших на данный момент нет и в нескольких домах выбиты окна.

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины начались утром 10 октября. Такие меры со стороны РФ последовали в ответ на теракт на Крымском мосту 8 октября. В областях украинской территории регулярно объявляется воздушная тревога, передает RT.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В министерстве внутренних дел Молдавии заявили об упавших в понедельник на территории страны обломках российской ракеты. Она была сбита украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили на официальном сайте министерства. «Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики), расположенного на границе с Украиной», — передает заявления пресс-службы МВД Молдавии РИА Новости. Также там уточнили, что пострадавших на данный момент нет и в нескольких домах выбиты окна. Массированные удары по критической инфраструктуре Украины начались утром 10 октября. Такие меры со стороны РФ последовали в ответ на теракт на Крымском мосту 8 октября. В областях украинской территории регулярно объявляется воздушная тревога, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...