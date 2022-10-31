В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой ПВО Украины

В министерстве внутренних дел Молдавии заявили об упавших в понедельник на территории страны обломках российской ракеты. Она была сбита украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.
«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики), расположенного на границе с Украиной», — передает заявления пресс-службы МВД Молдавии РИА Новости. Также там уточнили, что пострадавших на данный момент нет и в нескольких домах выбиты окна.
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В министерстве внутренних дел Молдавии заявили об упавших в понедельник на территории страны обломках российской ракеты. Она была сбита украинскими системами противовоздушной обороны. Об этом сообщили на официальном сайте министерства. «Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики), расположенного на границе с Украиной», — передает заявления пресс-службы МВД Молдавии РИА Новости. Также там уточнили, что пострадавших на данный момент нет и в нескольких домах выбиты окна. Массированные удары по критической инфраструктуре Украины начались утром 10 октября. Такие меры со стороны РФ последовали в ответ на теракт на Крымском мосту 8 октября. В областях украинской территории регулярно объявляется воздушная тревога, передает RT.