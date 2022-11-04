Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине

04 ноября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Словаки стали чаще поддерживают РФ в СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Словакии растет поддержка России в специальной военной операции. В сентябре сетевое издание из Братиславы «Dennik N» провело опрос, показавший что более половины участников поддерживают РФ в конфликте на Украине. «Словакия, член НАТО и ЕС усиливает специальное подразделение, созданное в этом году для борьбы с гибридными и информационными угрозами. Также МВД Словакии ведет поиск возможностей для закупок специального аналитического программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, чтобы выявлять информационные операции», — сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило. Ранее URA.RU сообщало о возможном прекращении Словакией и Чехией поддержки Украины из-за энергетического кризиса. В прошлом году потребление российского газа в Словакии составило 68%. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, цель которой — поддержка жителей Донбасса и борьба с националистическими вооруженными формированиями.

В Словакии растет поддержка России в специальной военной операции. В сентябре сетевое издание из Братиславы «Dennik N» провело опрос, показавший что более половины участников поддерживают РФ в конфликте на Украине. «Словакия, член НАТО и ЕС усиливает специальное подразделение, созданное в этом году для борьбы с гибридными и информационными угрозами. Также МВД Словакии ведет поиск возможностей для закупок специального аналитического программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, чтобы выявлять информационные операции», — сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило. Ранее URA.RU сообщало о возможном прекращении Словакией и Чехией поддержки Украины из-за энергетического кризиса. В прошлом году потребление российского газа в Словакии составило 68%. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, цель которой — поддержка жителей Донбасса и борьба с националистическими вооруженными формированиями.