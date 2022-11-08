«Коммерсант»: застройщиков хотят обязать ставить только отечественную электронику

08 ноября 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Товары входят в перечень устройств интернета вещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Застройщиков могут обязать устанавливать электронику исключительно российского производства. Такую идею предложили на совещании у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя. «Согласно протоколу совещания у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя, застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий „исключительно отечественное профильное оборудование“. Минпромторгу рекомендовано сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс», — сообщает издание « Коммерсант ». По мнению экспертов, такой подход может стимулировать развитие спроса на отечественную электронику, в числе которых домофоны, датчики пожарной сигнализации и так далее. Все они входят в перечень устройств интернета вещей — IoT. Участники рынка интернета вещей считают, что подобные заградительные меры нецелесообразны. В данный момент отечественное оборудование выпускается с использованием китайских микросхем, но ассортимент и количество предложений не может покрыть действующего объема рынка.

Застройщиков могут обязать устанавливать электронику исключительно российского производства. Такую идею предложили на совещании у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя. «Согласно протоколу совещания у министра экономики Максима Решетникова с участием представителей Минпромторга и Минстроя, застройщиков могут обязать использовать при проектировании промышленных и жилых зданий „исключительно отечественное профильное оборудование“. Минпромторгу рекомендовано сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс», — сообщает издание «Коммерсант». По мнению экспертов, такой подход может стимулировать развитие спроса на отечественную электронику, в числе которых домофоны, датчики пожарной сигнализации и так далее. Все они входят в перечень устройств интернета вещей — IoT. Участники рынка интернета вещей считают, что подобные заградительные меры нецелесообразны. В данный момент отечественное оборудование выпускается с использованием китайских микросхем, но ассортимент и количество предложений не может покрыть действующего объема рынка.