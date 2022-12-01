США передадут Украине системы ПВО NASAMS с Ближнего Востока

02 декабря 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

В США готовятся направить Украине партию американских систем ЗРК NASAMS Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США заявили о возможности отправки американских систем ЗРК NASAMS Украине с Ближнего Востока. Об этом сообщает генеральный директор компании — производитель американских систем Raytheon Technologies Грег Хейес. «Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS», — передает Politico слова главы Raytheon. Он утверждает, что сейчас фирма пытается направить эти системы в качестве поддержки Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. Многие страны, в том числе США активно помогают Киеву, направляя туда финансовую и военную помощь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков.

В США заявили о возможности отправки американских систем ЗРК NASAMS Украине с Ближнего Востока. Об этом сообщает генеральный директор компании — производитель американских систем Raytheon Technologies Грег Хейес. «Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS», — передает Politico слова главы Raytheon. Он утверждает, что сейчас фирма пытается направить эти системы в качестве поддержки Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. Многие страны, в том числе США активно помогают Киеву, направляя туда финансовую и военную помощь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков.