01 декабря 2022

США передадут Украине системы ПВО NASAMS с Ближнего Востока

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США готовятся направить Украине партию американских систем ЗРК NASAMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США заявили о возможности отправки американских систем ЗРК NASAMS Украине с Ближнего Востока. Об этом сообщает генеральный директор компании — производитель американских систем Raytheon Technologies Грег Хейес.

«Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS», — передает Politico слова главы Raytheon. Он утверждает, что сейчас фирма пытается направить эти системы в качестве поддержки Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. Многие страны, в том числе США активно помогают Киеву, направляя туда финансовую и военную помощь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков.

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В США заявили о возможности отправки американских систем ЗРК NASAMS Украине с Ближнего Востока. Об этом сообщает генеральный директор компании — производитель американских систем Raytheon Technologies Грег Хейес. «Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS», — передает Politico слова главы Raytheon. Он утверждает, что сейчас фирма пытается направить эти системы в качестве поддержки Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. Многие страны, в том числе США активно помогают Киеву, направляя туда финансовую и военную помощь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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