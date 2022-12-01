В Челябинске появится новый мультиформатный сквер

В сквере организуют игровую зону для детей и спортивную площадку с тренажерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в 2023 году появится новый мультиформатный сквер. О том, что площадка появится в Металлургическом районе, URA.RU сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Администрация Металлургического района уже заключила контракт на сумму 27,7 миллионов рублей. Работы над сквером на пересечении улицы Калмыкова и Черкасской начнутся в апреле 2023 года», — заявили в пресс-службе.

В качестве зоны отдыха появятся навесы с качелями, кресла, скамейки и игровая зона для детей. На территории организуют спортивную площадку с тренажерами и батутами, а также установят освещение и высадят деревья. Более того, рядом со сквером появятся дополнительные парковочные места.

Ранее мэрия сообщала, что в Челябинске появится новая пешеходная зона. Пространство организуют в Курчатовском районе.