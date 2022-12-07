В Германии указали на ложь Украины о новом беспилотнике

Spiegel: хваленый украинский беспилотник оказался старой советской разработкой

07 декабря 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

При атаке на аэродром был использован советский беспилотник БПЛА Ту-141 «Стриж», пишет немецкое издание Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии указали на ложь о новом оружии Украины с большой дальностью. Уточняется, что это были старые советские беспилотники. Об этом сообщает Spiegel. «Украинская государственная оружейная компания „Укроборонпром“ разработала беспилотник дальнего радиуса действия. Это может нести взрывной заряд весом до 75 килограммов до тысячи километров. Пока обнародована только одна фотография, на которой должны быть видны части маскировки», — пишет издание . Однако некоторые источники пишут, что при атаке на аэродром мог использоваться разведывательный беспилотник БПЛА Ту-141 «Стриж». Этот беспилотник действительно был бы совсем не новым, даже если бы украинцам пришлось бы внести изменения, чтобы дельта-крыло могло нести взрывной заряд. Говорят, что было построено около 150 экземпляров14-метрового и более шеститонного беспилотника — на авиазаводе No 135 в Харькове на Украине, напоминает МК.RU . Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. На что газета The Guardian начала хвалить украинских разработчиков, которые изобрели ракеты большой дальностью, что позволяет нанести атаку по Москве. Но военный корреспондент «Комсомолки» Александр Коц сообщил, что удар по аэродрому был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии указали на ложь о новом оружии Украины с большой дальностью. Уточняется, что это были старые советские беспилотники. Об этом сообщает Spiegel. «Украинская государственная оружейная компания „Укроборонпром“ разработала беспилотник дальнего радиуса действия. Это может нести взрывной заряд весом до 75 килограммов до тысячи километров. Пока обнародована только одна фотография, на которой должны быть видны части маскировки», — пишет издание. Однако некоторые источники пишут, что при атаке на аэродром мог использоваться разведывательный беспилотник БПЛА Ту-141 «Стриж». Этот беспилотник действительно был бы совсем не новым, даже если бы украинцам пришлось бы внести изменения, чтобы дельта-крыло могло нести взрывной заряд. Говорят, что было построено около 150 экземпляров14-метрового и более шеститонного беспилотника — на авиазаводе No 135 в Харькове на Украине, напоминает МК.RU. Ранее Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались ударить беспилотниками по военным аэродромам Дягилево и Энгельс, в ходе которого трое российских военных погибли. На что газета The Guardian начала хвалить украинских разработчиков, которые изобрели ракеты большой дальностью, что позволяет нанести атаку по Москве. Но военный корреспондент «Комсомолки» Александр Коц сообщил, что удар по аэродрому был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж».