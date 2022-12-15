15 декабря 2022

Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на нашествие тараканов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
Жители дома не могут справится с насекомыми Фото:

Тагильчане, проживающие по адресу Верхняя Черепанова, 50 рассказали, что в их доме засилье тараканов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Верхняя Черепанова, 50, наш дом просто кишит тараканами всех размеров и видов. Самое ужасное и неприятное, что в сложившейся ситуации ни соседи, ни ЖЭУ — никто ничего не предпринимает, как будто надеются, что они сами собой рассосутся. Нам приходится регулярно покупать баллоны с отравой для тараканов за 480 рублей», — сообщил подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о нашествии тараканов в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Местный житель заснял на видео гуляющих свободно насекомых.

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Тагильчане, проживающие по адресу Верхняя Черепанова, 50 рассказали, что в их доме засилье тараканов. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Верхняя Черепанова, 50, наш дом просто кишит тараканами всех размеров и видов. Самое ужасное и неприятное, что в сложившейся ситуации ни соседи, ни ЖЭУ — никто ничего не предпринимает, как будто надеются, что они сами собой рассосутся. Нам приходится регулярно покупать баллоны с отравой для тараканов за 480 рублей», — сообщил подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил» Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о нашествии тараканов в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Местный житель заснял на видео гуляющих свободно насекомых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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