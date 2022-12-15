Жители дома в Нижнем Тагиле пожаловались на нашествие тараканов

Жители дома не могут справится с насекомыми Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Тагильчане, проживающие по адресу Верхняя Черепанова, 50 рассказали, что в их доме засилье тараканов. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Верхняя Черепанова, 50, наш дом просто кишит тараканами всех размеров и видов. Самое ужасное и неприятное, что в сложившейся ситуации ни соседи, ни ЖЭУ — никто ничего не предпринимает, как будто надеются, что они сами собой рассосутся. Нам приходится регулярно покупать баллоны с отравой для тараканов за 480 рублей», — сообщил подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о нашествии тараканов в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Местный житель заснял на видео гуляющих свободно насекомых.