19 декабря 2022

Путин назвал обстановку в новых регионах РФ крайне сложной

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин оценил обстановку в новых регионах РФ Фото:

Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал Путин в поздравлении работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

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Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин. «Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал Путин в поздравлении работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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