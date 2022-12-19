Путин назвал обстановку в новых регионах РФ крайне сложной

Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.
«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал Путин в поздравлении работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
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Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин. «Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал Путин в поздравлении работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».