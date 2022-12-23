Песков озвучил успехи поставленной задачи в ходе СВО

Можно отметить существенное продвижение в цели демилитаризации, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия продвинулась в выполнении одной из целей спецоперации, которая заключается в демилитаризации страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение в целях демилитаризации», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, который касался сокращения поставок Киеву военной техники странами Евросоюза (ЕС).
Ранее Песков заявил, что Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине. Они были поставлены после посещения президента Украины Владимира Зеленского в США.
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