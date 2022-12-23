Песков озвучил успехи поставленной задачи в ходе СВО

Песков: Россия существенно продвинулась в задаче по демилитаризации Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Можно отметить существенное  продвижение в цели демилитаризации, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продвинулась в выполнении одной из целей спецоперации, которая заключается в демилитаризации страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение в целях демилитаризации», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, который касался сокращения поставок Киеву военной техники странами Евросоюза (ЕС).

Ранее Песков заявил, что Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине. Они были поставлены после посещения президента Украины Владимира Зеленского в США.

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Россия продвинулась в выполнении одной из целей спецоперации, которая заключается в демилитаризации страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Можно констатировать, что здесь существенное продвижение в целях демилитаризации», — сказал Песков в ходе конференц колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, который касался сокращения поставок Киеву военной техники странами Евросоюза (ЕС). Ранее Песков заявил, что Россия будет уничтожать ЗРК Patriot, поставленные Украине. Они были поставлены после посещения президента Украины Владимира Зеленского в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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