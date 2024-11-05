Baza: военкомат Смоленска «отправил» на службу парня без головы

В Смоленске военкомат признал ограниченно годным к службе молодого человека Александра, чье тело было обнаружено без головы на железнодорожных путях в октябре 2021 года. Родственники погибшего Александра требуют от прокуратуры проверить врачей военкомата на предмет служебного подлога, так как, по их мнению, документы были сфальсифицированы.
«Военкомат Смоленска признал парня без головы ограниченно годным к службе», — передает telegram-канал Baza. Согласно документам из военкомата, на следующий день после смерти Александра его якобы осмотрели пять врачей различных специализаций.
В документах указано, что мужчина жаловался на здоровье и прошел ряд медицинских процедур. В результате всех проверок врачи единогласно признали его ограниченно годным к военной службе.
Расследование продолжается, эксперты Минюста пытаются установить давность подписей и печатей в медицинских документах. Также стало известно, что до смерти Александр не получал повесток, а в его медицинских записях ранее уже встречались подозрительные несоответствия. Родные погибшего ожидают от прокуратуры объективного и справедливого расследования данного инцидента.
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