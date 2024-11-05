Минфин объяснил новые правила для малого бизнеса

РБК: власти отменили добровольную уплату НДС для микробизнеса на УСН
© Служба новостей «URA.RU»
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Компании на УСН с доходом до 60 миллионов рублей освобождены от НДС, заявили в Минфине РФ
Компании на УСН с доходом до 60 миллионов рублей освобождены от НДС, заявили в Минфине РФ Фото:

С 2025 года для малого бизнеса вводятся новые правила налога на добавленную стоимость (НДС). Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобождены от НДС. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Согласно налоговым изменениям, вступающим в силу с 2025 года, компании и индивидуальные предприниматели, работающие по УСН, станут плательщиками НДС», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что компании и ИП на УСН с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобожденными от НДС, не имея возможности добровольной уплаты налога.

Автоматическое освобождение сохранено для новых и малых предприятий, не превышающих лимит. Однако малый бизнес не сможет включать «входящий НДС» в вычет, а выставление счетов с НДС потребует его уплаты. Эксперты считают, что включение малых предприятий в НДС-цепочку может повысить их конкурентоспособность, но добровольная уплата налогов выглядит нецелесообразной.

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С 2025 года для малого бизнеса вводятся новые правила налога на добавленную стоимость (НДС). Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобождены от НДС. Об этом рассказали в Минфине РФ. «Согласно налоговым изменениям, вступающим в силу с 2025 года, компании и индивидуальные предприниматели, работающие по УСН, станут плательщиками НДС», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что компании и ИП на УСН с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобожденными от НДС, не имея возможности добровольной уплаты налога. Автоматическое освобождение сохранено для новых и малых предприятий, не превышающих лимит. Однако малый бизнес не сможет включать «входящий НДС» в вычет, а выставление счетов с НДС потребует его уплаты. Эксперты считают, что включение малых предприятий в НДС-цепочку может повысить их конкурентоспособность, но добровольная уплата налогов выглядит нецелесообразной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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