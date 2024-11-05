Минфин объяснил новые правила для малого бизнеса

С 2025 года для малого бизнеса вводятся новые правила налога на добавленную стоимость (НДС). Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН) с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобождены от НДС. Об этом рассказали в Минфине РФ.
«Согласно налоговым изменениям, вступающим в силу с 2025 года, компании и индивидуальные предприниматели, работающие по УСН, станут плательщиками НДС», — передает сообщение Минфина РБК. Там добавили, что компании и ИП на УСН с годовым доходом до 60 миллионов рублей остаются освобожденными от НДС, не имея возможности добровольной уплаты налога.
Автоматическое освобождение сохранено для новых и малых предприятий, не превышающих лимит. Однако малый бизнес не сможет включать «входящий НДС» в вычет, а выставление счетов с НДС потребует его уплаты. Эксперты считают, что включение малых предприятий в НДС-цепочку может повысить их конкурентоспособность, но добровольная уплата налогов выглядит нецелесообразной.
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