Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук».
«Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко.
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Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук». «Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим тишины на Рождество, но украинские власти его отвергли. ВСУ ведут огонь по российским позициям на Донбассе и по жилым районам.