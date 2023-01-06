Православным украинцам сообщили, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фото 06 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 + Прихожане украинской православной церкви наткнулись на объявление о дне рождения Христа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук». «Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим тишины на Рождество, но украинские власти его отвергли. ВСУ ведут огонь по российским позициям на Донбассе и по жилым районам. Telegram-канал «Тактический галстук» Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук». «Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим тишины на Рождество, но украинские власти его отвергли. ВСУ ведут огонь по российским позициям на Донбассе и по жилым районам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям