Православным украинцам сообщили, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фото

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Ночное Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, богослужение, храм, церковь, вера, церковная служба, молитва, православная церковь, православие
Прихожане украинской православной церкви наткнулись на объявление о дне рождения Христа (архивное фото) Фото:

Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук».

«Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко.

5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим тишины на Рождество, но украинские власти его отвергли. ВСУ ведут огонь по российским позициям на Донбассе и по жилым районам.

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Прихожане одного из православных храмов Украины обнаружили на входе надпись о том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Фотографию с объявлением разместил telegram-канал «Тактический галстук». «Уважаемые прихожане! Рождественского богослужения 7 января в этом году НЕ БУДЕТ! ЗАПОМНИТЕ Иисус Христос родился 25 декабря!», — сказано в объявлении. Уточняется, что фотографию прислал подписчик канала. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что рождественские службы в регионе продлятся до 19 часов по московскому времени, все ночные богослужения отменены из-за военного положения. В Мариуполе ночную службу перенесли на утро, чтобы обеспечить безопасность прихожан, сообщил настоятель Свято-Михайловского собора Мариуполя протоиерей Алексей Устименко. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим тишины на Рождество, но украинские власти его отвергли. ВСУ ведут огонь по российским позициям на Донбассе и по жилым районам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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