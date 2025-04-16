Имиджборд 4chan вышел из строя из-за хакерской атаки

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Хакеры, взломавшие 4chan, сам признались в своих действиях
Хакеры, взломавшие 4chan, сам признались в своих действиях Фото:

Англоязычный анонимный имиджборд (форум, где общение строится вокруг изображений) 4chan 14 апреля почти перестал работать из-за хакерской атаки. Участники к взлома, команда Soyjak party (также известные как The Party), в качестве доказательств своей причастности опубликовали скриншоты административных панелей, возрожденной и дейфейснутой борды /qa/ и других систем. Они также выложили список электронных почт, которые могут принадлежать администраторам и модераторам 4chan, сообщил портал «Хакер». 

«Сегодняшний вечер стал особенным для многих из нас Soyjak party. Сегодня, 14 апреля 2025 года, хакер, который находился в системе 4cuck более года, провел операцию soyclipse, вновь открыл /qa/, обнародовал личную информацию сотрудников 4cuck и слил код с сайта», — говорится в материале со ссылкой на участника The Party под ником Chud. 

Администраторы имиджборда, пытаясь справиться с последствиями, отключили все серверы. Однако в сети есть неофициальные сообщения о том, что серверы уже полностью скомпрометированы, их работа может быть приостановлена на какое-то время. Кроме того, Chud поделился множеством скриншотов, которые демонстрируют, что некий хакер имел доступ к административным панелям и инструментам для сотрудников 4chan, с помощью которых можно было узнать местоположение и IP-адрес любого пользователя. Также они дают доступ к перестройке или перезапуску всех бордов 4chan, к просмотру статистики сайта и другому. 

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Англоязычный анонимный имиджборд (форум, где общение строится вокруг изображений) 4chan 14 апреля почти перестал работать из-за хакерской атаки. Участники к взлома, команда Soyjak party (также известные как The Party), в качестве доказательств своей причастности опубликовали скриншоты административных панелей, возрожденной и дейфейснутой борды /qa/ и других систем. Они также выложили список электронных почт, которые могут принадлежать администраторам и модераторам 4chan, сообщил портал «Хакер».  «Сегодняшний вечер стал особенным для многих из нас Soyjak party. Сегодня, 14 апреля 2025 года, хакер, который находился в системе 4cuck более года, провел операцию soyclipse, вновь открыл /qa/, обнародовал личную информацию сотрудников 4cuck и слил код с сайта», — говорится в материале со ссылкой на участника The Party под ником Chud.  Администраторы имиджборда, пытаясь справиться с последствиями, отключили все серверы. Однако в сети есть неофициальные сообщения о том, что серверы уже полностью скомпрометированы, их работа может быть приостановлена на какое-то время. Кроме того, Chud поделился множеством скриншотов, которые демонстрируют, что некий хакер имел доступ к административным панелям и инструментам для сотрудников 4chan, с помощью которых можно было узнать местоположение и IP-адрес любого пользователя. Также они дают доступ к перестройке или перезапуску всех бордов 4chan, к просмотру статистики сайта и другому. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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