Стюардесса два года прогуливала работу, используя отпуска и больничные

Старшая бортпроводница-инструктор авиакомпании «Россия» в течение последних двух лет не выходила на работу, используя больничные и отпуска. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Схема полета» у женщины максимально простая. С ноября 2022 года у нее НОЛЬ дней рабочих, зато было 750 дней больничных и 239 дней отпуска — видимо, чтобы «отдохнуть» от больничных», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Отмечается, что борт-проводница проработала в компании более 20 лет. Не работая, она получала около 100 тысяч рублей в месяц с помощью государственных выплат за больничный и отпускных от компании.
Ситуация может измениться осенью текущего года, когда Минздрав введет новые правила о выдаче больничных листов. С 1 сентября, если потребуется пятый больничный за полгода, его выдадут только на три дня, а для его продления потребуется пройти врачебную комиссию.
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