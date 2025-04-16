Стюардесса два года прогуливала работу, используя отпуска и больничные

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Стюардесса 750 дней была на больничном и 239 - в отпуске, и получала по сто тысяч в месяц
Стюардесса 750 дней была на больничном и 239 - в отпуске, и получала по сто тысяч в месяц Фото:

Старшая бортпроводница-инструктор авиакомпании «Россия» в течение последних двух лет не выходила на работу, используя больничные и отпуска. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Схема полета» у женщины максимально простая. С ноября 2022 года у нее НОЛЬ дней рабочих, зато было 750 дней больничных и 239 дней отпуска — видимо, чтобы «отдохнуть» от больничных», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Отмечается, что борт-проводница проработала в компании более 20 лет. Не работая, она получала около 100 тысяч рублей в месяц с помощью государственных выплат за больничный и отпускных от компании.

Ситуация может измениться осенью текущего года, когда Минздрав введет новые правила о выдаче больничных листов. С 1 сентября, если потребуется пятый больничный за полгода, его выдадут только на три дня, а для его продления потребуется пройти врачебную комиссию.

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Старшая бортпроводница-инструктор авиакомпании «Россия» в течение последних двух лет не выходила на работу, используя больничные и отпуска. Об этом сообщают telegram-каналы. «Схема полета» у женщины максимально простая. С ноября 2022 года у нее НОЛЬ дней рабочих, зато было 750 дней больничных и 239 дней отпуска — видимо, чтобы «отдохнуть» от больничных», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Отмечается, что борт-проводница проработала в компании более 20 лет. Не работая, она получала около 100 тысяч рублей в месяц с помощью государственных выплат за больничный и отпускных от компании. Ситуация может измениться осенью текущего года, когда Минздрав введет новые правила о выдаче больничных листов. С 1 сентября, если потребуется пятый больничный за полгода, его выдадут только на три дня, а для его продления потребуется пройти врачебную комиссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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