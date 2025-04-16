За сутки над Россией сбиты сотни беспилотников ВСУ

Более двух сотен дронов атаковали территории РФ за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО сбили 223 украинских дрона, 11 авиабомб США JDAM и четыре ракеты HIMARS над территориями России за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены <...> 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны России. Там добавили, что также были уничтожены четыре ракеты HIMARS и 11 авиабомб JDAM.
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