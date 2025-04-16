За сутки над Россией сбиты сотни беспилотников ВСУ

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Более двух сотен дронов атаковали территории РФ за сутки
Более двух сотен дронов атаковали территории РФ за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили 223 украинских дрона, 11 авиабомб США JDAM и четыре ракеты HIMARS над территориями России за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены <...> 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны России. Там добавили, что также были уничтожены четыре ракеты HIMARS и 11 авиабомб JDAM.

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Силы ПВО сбили 223 украинских дрона, 11 авиабомб США JDAM и четыре ракеты HIMARS над территориями России за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны уничтожены <...> 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении Минобороны России. Там добавили, что также были уничтожены четыре ракеты HIMARS и 11 авиабомб JDAM.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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