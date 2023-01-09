Части российских бюджетников начнут начислять доплаты

Мишустин: медики дефицитных специальностей будут получать дополнительные выплаты

09 января 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

С 1 января часть врачей будут получать выплаты до 18 тысяч рублей, сообщали в правительстве РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По поручению президента России Владимира Путина с 1 января медики дефицитных специальностей будут получать соцвыплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления [для медиков] осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены», — заявил Мишустин, отметив, что в общей сложности на поддержку медиков государством выделено более 152,4 млрд рублей. Слова премьер-министра РФ приводятся в telegram-канале российского правительства. Согласно распоряжению президента, специальные выплаты ежемесячно будут получать врачи первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, медики сельских местностей и отдаленных районов, а также эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований. А общее число получателей льгот — 1,1 млн человек, отметили в российском правительстве.

По поручению президента России Владимира Путина с 1 января медики дефицитных специальностей будут получать соцвыплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления [для медиков] осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены», — заявил Мишустин, отметив, что в общей сложности на поддержку медиков государством выделено более 152,4 млрд рублей. Слова премьер-министра РФ приводятся в telegram-канале российского правительства. Согласно распоряжению президента, специальные выплаты ежемесячно будут получать врачи первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, медики сельских местностей и отдаленных районов, а также эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований. А общее число получателей льгот — 1,1 млн человек, отметили в российском правительстве.