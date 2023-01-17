Пушилин высказался о слухах про запрет бород и личного транспорта в зоне СВО

Пушилин назвал абсурдом идею о запрете бород и планшетов на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Запрет бороды на фронте СВО — абсурдная идея, считает Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запрет на ношение бороды, пользование личным автотранспортом и использование планшетов в зоне специальной военной операции (СВО) — абсурдная идея. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего в плане воинской дисциплины не прибавила бы. Она скорее бы вызвала недопонимание у наших ребят на передовой», — сообщил Денис Пушилин в своем telegram-канале. По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за перечисленными пунктами.

Ранее в соцсетях появилась информация о возможном запрете на использование личного автотранспорта, телефонов и планшетов. Кроме этого, в Сети обсуждался запрет на ношение бороды военнослужащими на фронте, которое не соответствует воинскому уставу.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запрет на ношение бороды, пользование личным автотранспортом и использование планшетов в зоне специальной военной операции (СВО) — абсурдная идея. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего в плане воинской дисциплины не прибавила бы. Она скорее бы вызвала недопонимание у наших ребят на передовой», — сообщил Денис Пушилин в своем telegram-канале. По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за перечисленными пунктами. Ранее в соцсетях появилась информация о возможном запрете на использование личного автотранспорта, телефонов и планшетов. Кроме этого, в Сети обсуждался запрет на ношение бороды военнослужащими на фронте, которое не соответствует воинскому уставу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...