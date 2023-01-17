Пушилин высказался о слухах про запрет бород и личного транспорта в зоне СВО

Пушилин назвал абсурдом идею о запрете бород и планшетов на СВО

17 января 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Запрет бороды на фронте СВО — абсурдная идея, считает Денис Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запрет на ношение бороды, пользование личным автотранспортом и использование планшетов в зоне специальной военной операции (СВО) — абсурдная идея. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего в плане воинской дисциплины не прибавила бы. Она скорее бы вызвала недопонимание у наших ребят на передовой», — сообщил Денис Пушилин в своем telegram-канале. По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за перечисленными пунктами. Ранее в соцсетях появилась информация о возможном запрете на использование личного автотранспорта, телефонов и планшетов. Кроме этого, в Сети обсуждался запрет на ношение бороды военнослужащими на фронте, которое не соответствует воинскому уставу.

Запрет на ношение бороды, пользование личным автотранспортом и использование планшетов в зоне специальной военной операции (СВО) — абсурдная идея. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего в плане воинской дисциплины не прибавила бы. Она скорее бы вызвала недопонимание у наших ребят на передовой», — сообщил Денис Пушилин в своем telegram-канале. По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за перечисленными пунктами. Ранее в соцсетях появилась информация о возможном запрете на использование личного автотранспорта, телефонов и планшетов. Кроме этого, в Сети обсуждался запрет на ношение бороды военнослужащими на фронте, которое не соответствует воинскому уставу.