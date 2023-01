Пригожин заявил, что заплатил Financial Times за свое фото на обложке

Никакие антироссийские санкции не помешали изданию взять деньги, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что его агенты заплатили Financial Times, чтобы фото основателя ЧВК появилось на первой полосе издания. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». «Многие президенты готовы платить любые бабки за то, чтобы попасть на первые страницы Financial Times. Кстати, никакие санкции не помешали Financial Times получить от моих агентов деньги для того, чтобы поставить мою фотографию на первую полосу», — передает пресс-служба слова Евгения Пригожина во ВКонтакте. До этого FT опубликовало расследование, в котором заявлялось, что Пригожин использовал различные компании, чтобы обойти введенные против него санкции. В издании утверждали, что журналисты использовали корпоративные записи, а также сливы переписок и документов. Ранее Financial Times опубликовало материал, в котором Пригожина сравнили с другом семьи русского императора Николая II Григорием Распутиным. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что в отличие от Распутина он не останавливает кровь, а пускает ее врагам России, пишет Nation News. Также сообщалось, что в США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией. По словам Пригожина, причиной тому послужил страх Вашингтона перед компанией. Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

