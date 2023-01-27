Baza: в Москве упал вертолет для первых лиц страны

Вертолет упал в московском аэропорту
В московском аэропорту Внуково упал вертолет «Ми-8» специального летного отряда «Россия», предназначенного для перевозки высших должностных лиц государства. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По предварительным данным, погибших нет.
«По предварительным данным, вертолет задел лопастями землю при посадке», — сообщил telegram-канал. Как уточнили журналисты, на место происшествия выехали спасатели.
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