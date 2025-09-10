ЕК собирается прекратить поддержку Израиля

Европейская комиссия намерена приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе.
«Комиссия внесет три предложения в этой области. Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области», — заявила она. Трансляция выступления размещена на ее канале в соцсети X. По словам фон дер Ляйен, это решение связано с необходимостью пересмотра отношений ЕС с Израилем на фоне последних событий.
В ночь на 10 сентября Израиль внезапно для стран Запада, включая США, атаковал Катар. Были нанесены ракетные удары по столице — Дохе.
