Кремль: у Путина и Эрдогана особые отношения

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Дипломатические отношения между Эрдоганом и Путиным основаны на взаимном уважении, сообщил Дмитрий Песков Фото:

У президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджеп Эрдогана особые дипломатические отношения, которые основаны на доверии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения: они основаны на взаимном доверии, уважении и приверженности к исполнению обязательств, которые они на себя берут», — рассказал Песков во время общения с журналистами.

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У президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджеп Эрдогана особые дипломатические отношения, которые основаны на доверии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения: они основаны на взаимном доверии, уважении и приверженности к исполнению обязательств, которые они на себя берут», — рассказал Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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