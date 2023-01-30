Кремль: у Путина и Эрдогана особые отношения

Дипломатические отношения между Эрдоганом и Путиным основаны на взаимном уважении, сообщил Дмитрий Песков
У президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджеп Эрдогана особые дипломатические отношения, которые основаны на доверии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения: они основаны на взаимном доверии, уважении и приверженности к исполнению обязательств, которые они на себя берут», — рассказал Песков во время общения с журналистами.
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