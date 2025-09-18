Россия назвала гарантии безопасности для Украины

Захарова: гарантией безопасности для Украины станет ее нейтральность
По словам Захаровой, нейтральный и безблоковый статус Украины станет ее гарантией безопасности
Настоящей гарантией безопасности для Украины может стать возвращение страны к безъядерному и внеблоковому статусу. Об этом представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на брифинге, трансляция которого велась на сайте российского МИД.

«Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины: это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность», — сказала Захарова. Она уточнила, что в этих документах указан статус Украины как нейтрального и безблокового государства, не обладающего ядерным оружием.

Вопрос гарантий безопасности для Украины обсуждается с начала конфликта: Киев настаивает на поддержке партнеров и военном сотрудничестве с Европой, а Россия подчеркивает необходимость возвращения Украины к нейтральному и безъядерному статусу, который был закреплен в первых документах независимости страны. Ранее МИД РФ уже заявлял, что подобные гарантии могут быть результатом, а не условием переговоров.

