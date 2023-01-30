Минобороны РФ: США перенесли эксперименты с биооружием в Польшу и Прибалтику 30 января 2023 в 18:13 Размер текста - 17 + США будут разрабатывать биооружие в Польше и Прибалтике, рассказал Игорь Кириллов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU США перевезли с Украины в Польшу и в Прибалтику базы, на которых производят биологическое оружие. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ России Игорь Кириллов. «В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств. Кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. По мнению Кириллова, США работают над созданием биооружия и планируют тестировать его на украинских гражданах. В создании такого оружия задействованы гражданские, а не военные ведомства. США и их союзники лоббируют отмену контроля в сфере применения биологического оружия. В том числе, они блокируют инициативы России по укреплению режима нераспространения таких видов оружия, передает RT. США перевезли с Украины в Польшу и в Прибалтику базы, на которых производят биологическое оружие. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ России Игорь Кириллов. «В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств. Кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. По мнению Кириллова, США работают над созданием биооружия и планируют тестировать его на украинских гражданах. В создании такого оружия задействованы гражданские, а не военные ведомства. США и их союзники лоббируют отмену контроля в сфере применения биологического оружия. В том числе, они блокируют инициативы России по укреплению режима нераспространения таких видов оружия, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям