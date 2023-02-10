Правительство Молдавии ушло в отставку

10 февраля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Правительство Молдавии закончило работу после отставки премьер-министра Фото: официальный сайт правительства Молдавии Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Об этом заявила сама Гаврилица. По нормам государственного устройства, после ее ухода все правительство завершает работу. «После полутора лет в правительстве пришло время объявить об отставке с должности. Мы взяли на себя правительство, находящееся в кризисе, и у нас была политика в поддержку развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС», — рассказала Гаврилица, ее слова приводит газета Publika . После отставки премьер-министра свою работу завершило и правительство страны. В декабре Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. 2 февраля бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента страны идет в противовес с интересами граждан. Он отметил, что страна начала идти по «украинскому» пути.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Об этом заявила сама Гаврилица. По нормам государственного устройства, после ее ухода все правительство завершает работу. «После полутора лет в правительстве пришло время объявить об отставке с должности. Мы взяли на себя правительство, находящееся в кризисе, и у нас была политика в поддержку развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС», — рассказала Гаврилица, ее слова приводит газета Publika. После отставки премьер-министра свою работу завершило и правительство страны. В декабре Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. 2 февраля бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента страны идет в противовес с интересами граждан. Он отметил, что страна начала идти по «украинскому» пути.