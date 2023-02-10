Правительство Молдавии ушло в отставку

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Правительство Молдавии закончило работу после отставки премьер-министра Фото:

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Об этом заявила сама Гаврилица. По нормам государственного устройства, после ее ухода все правительство завершает работу.

«После полутора лет в правительстве пришло время объявить об отставке с должности. Мы взяли на себя правительство, находящееся в кризисе, и у нас была политика в поддержку развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС», — рассказала Гаврилица, ее слова приводит газета Publika. После отставки премьер-министра свою работу завершило и правительство страны.

В декабре Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. 2 февраля бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента страны идет в противовес с интересами граждан. Он отметил, что страна начала идти по «украинскому» пути.

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Об этом заявила сама Гаврилица. По нормам государственного устройства, после ее ухода все правительство завершает работу. «После полутора лет в правительстве пришло время объявить об отставке с должности. Мы взяли на себя правительство, находящееся в кризисе, и у нас была политика в поддержку развития, борьбы с коррупцией и интеграции в ЕС», — рассказала Гаврилица, ее слова приводит газета Publika. После отставки премьер-министра свою работу завершило и правительство страны. В декабре Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины. 2 февраля бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что политика президента страны идет в противовес с интересами граждан. Он отметил, что страна начала идти по «украинскому» пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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