Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Федоровка в ДНР

В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих
В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Операция была проведена силами подразделений «Южной» группировки войск.

В зоне ответственности «Южной» группировки войск за последние сутки ВСУ потеряли более 205 военнослужащих. Кроме того, за прошедшие сутки были нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины, применявшейся в интересах ВСУ. Одной из целей стало предприятие по производству БПЛА, которое использовалось для обеспечения украинских войск современными средствами разведки и корректировки огня.

Подразделения «Северной» группировки нанесли поражение украинским силам в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Потери противника в этих районах составили до 175 военнослужащих, а также был уничтожен танк ВСУ. В зоне ответственности «Центральной» группировки войск российские подразделения заняли более выгодные рубежи и укрепили свои позиции. В ходе боев потери ВСУ достигли до 385 человек. На восточном направлении подразделения «Восточной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ на этом участке составили до 225 военнослужащих.

