Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью тактики Суворова

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Полковник Дуглас Макгрегор считает, что российская армия может применить маневр Суворова на Украине Фото:

Если бы Россия применила тактику полководца Александра Суворова на Украине, которая заключается в создании дымовой завесы, то украинская армия оказалась бы в ловушке, и ее бы ждал разгром. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — рассказал Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он объяснил, что из-за завесы противник ничего не мог разглядеть и сориентироваться. Благодаря такой тактике Суворов выигрывал сражения. Если российская армия применит этот маневр в отношении ВСУ, то украинские подразделения также попадут в ловушку.

Администрация президента США Джо Байдена потребовала у президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он активизировал бои в зоне спецоперации, передает RT. В Америке обеспокоены, что российская армия разгромит ВСУ.

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Если бы Россия применила тактику полководца Александра Суворова на Украине, которая заключается в создании дымовой завесы, то украинская армия оказалась бы в ловушке, и ее бы ждал разгром. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — рассказал Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он объяснил, что из-за завесы противник ничего не мог разглядеть и сориентироваться. Благодаря такой тактике Суворов выигрывал сражения. Если российская армия применит этот маневр в отношении ВСУ, то украинские подразделения также попадут в ловушку. Администрация президента США Джо Байдена потребовала у президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он активизировал бои в зоне спецоперации, передает RT. В Америке обеспокоены, что российская армия разгромит ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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