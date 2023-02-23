Макгрегор: Россия разгромит ВСУ с помощью тактики Суворова

23 февраля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Полковник Дуглас Макгрегор считает, что российская армия может применить маневр Суворова на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если бы Россия применила тактику полководца Александра Суворова на Украине, которая заключается в создании дымовой завесы, то украинская армия оказалась бы в ловушке, и ее бы ждал разгром. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — рассказал Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он объяснил, что из-за завесы противник ничего не мог разглядеть и сориентироваться. Благодаря такой тактике Суворов выигрывал сражения. Если российская армия применит этот маневр в отношении ВСУ, то украинские подразделения также попадут в ловушку. Администрация президента США Джо Байдена потребовала у президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он активизировал бои в зоне спецоперации, передает RT. В Америке обеспокоены, что российская армия разгромит ВСУ.

Если бы Россия применила тактику полководца Александра Суворова на Украине, которая заключается в создании дымовой завесы, то украинская армия оказалась бы в ловушке, и ее бы ждал разгром. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Давайте вернемся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», — рассказал Дуглас Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он объяснил, что из-за завесы противник ничего не мог разглядеть и сориентироваться. Благодаря такой тактике Суворов выигрывал сражения. Если российская армия применит этот маневр в отношении ВСУ, то украинские подразделения также попадут в ловушку. Администрация президента США Джо Байдена потребовала у президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он активизировал бои в зоне спецоперации, передает RT. В Америке обеспокоены, что российская армия разгромит ВСУ.