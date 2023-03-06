Спасатели сняли 40 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине. Видео

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Погода. Пермь, лед на реке, лед, рыбаки, зимняя рыбалка, водоем
На Сахалине спасатели эвакуировали 40 человек с отколовшейся льдины Фото:

На Сахалине МЧС спасло 40 рыбаков, которые оказались на отколовшемся куске льдины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Работы проводятся на расстоянии 1,5-2 км от линии отрыва.

«Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — сообщили в МЧС. Информация о происшествии опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее на Сахалине льдина откололась в Долинском районе у села Стародубское, передает RT. На льдине оказались 18 человек. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию.

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На Сахалине МЧС спасло 40 рыбаков, которые оказались на отколовшемся куске льдины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Работы проводятся на расстоянии 1,5-2 км от линии отрыва. «Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — сообщили в МЧС. Информация о происшествии опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что спасательные мероприятия продолжаются. Ранее на Сахалине льдина откололась в Долинском районе у села Стародубское, передает RT. На льдине оказались 18 человек. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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