Спасатели сняли 40 рыбаков с дрейфующей льдины на Сахалине. Видео

06 марта 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

На Сахалине спасатели эвакуировали 40 человек с отколовшейся льдины Фото: Алексей Гущин © URA.RU На Сахалине МЧС спасло 40 рыбаков, которые оказались на отколовшемся куске льдины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Работы проводятся на расстоянии 1,5-2 км от линии отрыва. «Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — сообщили в МЧС. Информация о происшествии опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что спасательные мероприятия продолжаются. Ранее на Сахалине льдина откололась в Долинском районе у села Стародубское, передает RT. На льдине оказались 18 человек. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию.

На Сахалине МЧС спасло 40 рыбаков, которые оказались на отколовшемся куске льдины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Работы проводятся на расстоянии 1,5-2 км от линии отрыва. «Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области», — сообщили в МЧС. Информация о происшествии опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что спасательные мероприятия продолжаются. Ранее на Сахалине льдина откололась в Долинском районе у села Стародубское, передает RT. На льдине оказались 18 человек. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию.