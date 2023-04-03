В Челябинской области выросло число благоустроенных городов

03 апреля 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 47% городов признаны благоустроенными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2022 году выросло количество муниципалитетов с благоприятной городской средой. Индекс качества городской среды выпустил Минстрой РФ. «В Челябинской области анализировались 30 городов. Доля городов с благоприятной городской средой по итогам 2022 года составила 47%, что соответствует плановому показателю», — говорится в документах Минстроя РФ. Челябинская область по итогам 2022 года получила 193 балла из 360 возможных. Это на 14% больше, чем в 2019 году. Больше всего по баллам прирос Верхнеуральск. Он получил 219 баллов против 180 в 2021 году. Челябинск набрал 204 балла — это девятое место среди крупных городов РФ. Индекс рассчитывался по шести показателям, в том числе оценивалось состояние жилья и инфраструктуры вокруг него, озеленение, состояние улично-дорожной сети, общегородских пространств. Показатели должны были отвечать критериям безопасности, комфортности, экологичности, идентичности и разнообразия. Учитывалось также качество управления городами. Ранее Челябинская область закрепилась на всех трех направлениях рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2022 году, заняв 8 место по интегральному показателю. Регион остался в первой десятке социального блока.

В Челябинской области в 2022 году выросло количество муниципалитетов с благоприятной городской средой. Индекс качества городской среды выпустил Минстрой РФ. «В Челябинской области анализировались 30 городов. Доля городов с благоприятной городской средой по итогам 2022 года составила 47%, что соответствует плановому показателю», — говорится в документах Минстроя РФ. Челябинская область по итогам 2022 года получила 193 балла из 360 возможных. Это на 14% больше, чем в 2019 году. Больше всего по баллам прирос Верхнеуральск. Он получил 219 баллов против 180 в 2021 году. Челябинск набрал 204 балла — это девятое место среди крупных городов РФ. Индекс рассчитывался по шести показателям, в том числе оценивалось состояние жилья и инфраструктуры вокруг него, озеленение, состояние улично-дорожной сети, общегородских пространств. Показатели должны были отвечать критериям безопасности, комфортности, экологичности, идентичности и разнообразия. Учитывалось также качество управления городами. Ранее Челябинская область закрепилась на всех трех направлениях рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2022 году, заняв 8 место по интегральному показателю. Регион остался в первой десятке социального блока.