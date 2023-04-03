В Челябинской области выросло число благоустроенных городов

В Челябинской области в 2022 году выросло количество муниципалитетов с благоприятной городской средой. Индекс качества городской среды выпустил Минстрой РФ.
«В Челябинской области анализировались 30 городов. Доля городов с благоприятной городской средой по итогам 2022 года составила 47%, что соответствует плановому показателю», — говорится в документах Минстроя РФ.
Челябинская область по итогам 2022 года получила 193 балла из 360 возможных. Это на 14% больше, чем в 2019 году. Больше всего по баллам прирос Верхнеуральск. Он получил 219 баллов против 180 в 2021 году. Челябинск набрал 204 балла — это девятое место среди крупных городов РФ.
Индекс рассчитывался по шести показателям, в том числе оценивалось состояние жилья и инфраструктуры вокруг него, озеленение, состояние улично-дорожной сети, общегородских пространств. Показатели должны были отвечать критериям безопасности, комфортности, экологичности, идентичности и разнообразия. Учитывалось также качество управления городами.
Ранее Челябинская область закрепилась на всех трех направлениях рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2022 году, заняв 8 место по интегральному показателю. Регион остался в первой десятке социального блока.
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