НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс в случае дальнейшей экспансии. Такое мнение выразил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.
«Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят», —
4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м членом альянса. В США также выражали уверенность, что Швеция станет членом Североатлантического альянса к саммиту стран-участниц, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предполагал, что НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что экспансия альянса является угрозой для безопасности России, что вынуждает ее принимать контрмеры.
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