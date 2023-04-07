НАТО порекомендовали не испытывать терпение России

Okaz: Россия уничтожит НАТО в случае дальнейшего расширения альянса

07 апреля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Россия сокрушит НАТО, если альянс продолжит экспансию к ее границам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс в случае дальнейшей экспансии. Такое мнение выразил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али. «Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят», — говорится в материале газеты. 4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м членом альянса. В США также выражали уверенность, что Швеция станет членом Североатлантического альянса к саммиту стран-участниц, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предполагал, что НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что экспансия альянса является угрозой для безопасности России, что вынуждает ее принимать контрмеры.

НАТО лучше не испытывать терпение России, так как она может уничтожить альянс в случае дальнейшей экспансии. Такое мнение выразил обозреватель саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али. «Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят», — говорится в материале газеты. 4 апреля в состав НАТО вошла Финляндия, став 31-м членом альянса. В США также выражали уверенность, что Швеция станет членом Североатлантического альянса к саммиту стран-участниц, который пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предполагал, что НАТО включает все новые государства в свой состав, так как испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что экспансия альянса является угрозой для безопасности России, что вынуждает ее принимать контрмеры.