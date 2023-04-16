Медведев пожелал россиянам в Пасху «полного разгрома» ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой. В своем обращении он пожелал стране мира, который наступит после достижения всех целей спецоперации на Украине.
«В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!», — написал Медведев в своем
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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