Медведев пожелал россиянам в Пасху «полного разгрома» ВСУ

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев пожелал России мира Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой. В своем обращении он пожелал стране мира, который наступит после достижения всех целей спецоперации на Украине.

«В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!», — написал Медведев в своем Telegram.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой. В своем обращении он пожелал стране мира, который наступит после достижения всех целей спецоперации на Украине. «В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!», — написал Медведев в своем Telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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