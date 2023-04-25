Жителя Магнитогорска, выкинувшего из окна девушку, отправили за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который выбросил из окна многоэтажки знакомую, отправили в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство девушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Магнитогорцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Конфликт произошел между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшей: они находились в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина поднял с пола потерпевшую и выбросил ее в оконный проем второго этажа. Девушке оказывается медицинская помощь в больнице.

Инцидент в ходе совместного распития алкоголя произошел на улице Красноармейской 21 апреля. Подозреваемый ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который выбросил из окна многоэтажки знакомую, отправили в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство девушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Магнитогорцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Конфликт произошел между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшей: они находились в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что мужчина поднял с пола потерпевшую и выбросил ее в оконный проем второго этажа. Девушке оказывается медицинская помощь в больнице. Инцидент в ходе совместного распития алкоголя произошел на улице Красноармейской 21 апреля. Подозреваемый ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...