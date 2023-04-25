Жителя Магнитогорска, выкинувшего из окна девушку, отправили за решетку

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который выбросил из окна многоэтажки знакомую, отправили в СИЗО. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство девушки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Магнитогорцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Конфликт произошел между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшей: они находились в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина поднял с пола потерпевшую и выбросил ее в оконный проем второго этажа. Девушке оказывается медицинская помощь в больнице.

Инцидент в ходе совместного распития алкоголя произошел на улице Красноармейской 21 апреля. Подозреваемый ранее был судим за нанесение побоев, угон автомобиля и проникновение в чужое жилище.