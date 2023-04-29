В ГИБДД назвали виновника падения столба в Челябинске

Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, электроопору зацепил «КамАЗ».
«По предварительным данным, водитель „КамАЗа“ 1970 года рождения, двигаясь по улице 250 лет Челябинска в сторону улицы 40 лет Победы, стрелой, установленной на грузовике, зацепил трос с дорожными знаками. В результате произошло опрокидывание электроопоры на проезжую часть», — уточнили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал. Уточняется, что происшествие случилось напротив дома №13 в воскресенье в 09:15.
Ранее очевидцы сообщали, что столб упал на проезжую часть внезапно. Он перекрыл одну из полос движения.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.