29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ГИБДД назвали виновника падения столба в Челябинске

В Челябинске «КамАЗ» уронил фонарный столб
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, кран, демонтаж, столбы
Причиной падения столба стала стрела «КамАЗа» Фото:

Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, электроопору зацепил «КамАЗ».

«По предварительным данным, водитель „КамАЗа“ 1970 года рождения, двигаясь по улице 250 лет Челябинска в сторону улицы 40 лет Победы, стрелой, установленной на грузовике, зацепил трос с дорожными знаками. В результате произошло опрокидывание электроопоры на проезжую часть», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал. Уточняется, что происшествие случилось напротив дома №13 в воскресенье в 09:15.

Ранее очевидцы сообщали, что столб упал на проезжую часть внезапно. Он перекрыл одну из полос движения.

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Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске в результате ДТП. Как сообщили URA.RU в ГИБДД города, электроопору зацепил «КамАЗ». «По предварительным данным, водитель „КамАЗа“ 1970 года рождения, двигаясь по улице 250 лет Челябинска в сторону улицы 40 лет Победы, стрелой, установленной на грузовике, зацепил трос с дорожными знаками. В результате произошло опрокидывание электроопоры на проезжую часть», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате ДТП никто не пострадал. Уточняется, что происшествие случилось напротив дома №13 в воскресенье в 09:15. Ранее очевидцы сообщали, что столб упал на проезжую часть внезапно. Он перекрыл одну из полос движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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