Скончался режиссер «Розового фламинго» и «Параграфа 78» Михаил Хлебородов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Хлебородов снял много популярных клипов
Михаил Хлебородов снял много популярных клипов Фото:

Режиссер клипов для звезд российской эстрады и популярных фильмов Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. О причина смерти не сообщается.

«Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни», — сообщает telegram-канал Zvezdanews. Хлебородов известен как автор клипов для российских эстрадных звезд, в том числе Алены Свиридовой («Розовый фламинго»), Натальи Ветлицкой («Посмотри в глаза»), «Мумий тролля» («Утекай»), Александра Барыкина, Игоря Саруханова, Валерии, Дмитрия Маликова и других. Как режиссер фильмов известен картинами «Параграф 78», «Курьер из „Рая“», сериалами «Временно недоступен» и «Волшебник».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режиссер клипов для звезд российской эстрады и популярных фильмов Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. О причина смерти не сообщается. «Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни», — сообщает telegram-канал Zvezdanews. Хлебородов известен как автор клипов для российских эстрадных звезд, в том числе Алены Свиридовой («Розовый фламинго»), Натальи Ветлицкой («Посмотри в глаза»), «Мумий тролля» («Утекай»), Александра Барыкина, Игоря Саруханова, Валерии, Дмитрия Маликова и других. Как режиссер фильмов известен картинами «Параграф 78», «Курьер из „Рая“», сериалами «Временно недоступен» и «Волшебник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...