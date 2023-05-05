Скончался режиссер «Розового фламинго» и «Параграфа 78» Михаил Хлебородов

Режиссер клипов для звезд российской эстрады и популярных фильмов Михаил Хлебородов скончался на 57-м году жизни. О причина смерти не сообщается.
«Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни», — сообщает telegram-канал Zvezdanews. Хлебородов известен как автор клипов для российских эстрадных звезд, в том числе Алены Свиридовой («Розовый фламинго»), Натальи Ветлицкой («Посмотри в глаза»), «Мумий тролля» («Утекай»), Александра Барыкина, Игоря Саруханова, Валерии, Дмитрия Маликова и других. Как режиссер фильмов известен картинами «Параграф 78», «Курьер из „Рая“», сериалами «Временно недоступен» и «Волшебник».
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